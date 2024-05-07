В Словакии за сутки "заминировали" почти 1000 школ, злоумышленникам грозит пожизненное

Полиция Словакии начала производство по статье о террористическом акте после того, как по всей стране зафиксировали более 1100 сообщений о минировании школ, банков и других учреждений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Представитель руководства словацкой полиции Роман Гаек заявил журналистам, что в течение 7 мая сообщение о "минировании" получила примерно тысяча школ "почти по всей Словакии". Хайек добавил, что угрозы в адрес школ поступили с российского электронного адреса с расширением .ru.

Для проверки учебных заведений привлекли взрывотехников, кинологов со специально обученными служебными собаками и подразделения полиции особого назначения.

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Сотрудники полиции Словакии также зарегистрировали 110 угроз о заминировании банковских учреждений и 40 угроз о заминировании магазинов электротоваров.

"Мы интенсивно работаем над тем, чтобы выяснить суть преступления и отследить автора электронных писем, а также сотрудничаем с другими службами безопасности и иностранными партнерами", – подытожил Роман Гаек.

На основании полученной информации Национальное агентством по борьбе с преступностью Словакии открыло уголовные производства по статье о террористическом акте. Она предусматривает наказание в виде заключения на срок 20-25 пяти лет или пожизненное лишение свободы.

В прошлом году от волны фальшивых "заминирований" пострадали ряд стран Европы – Литва, Эстония, Бельгия, Германия. С волной угроз о минировании школ тогда столкнулась и Словакия.