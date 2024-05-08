Северная Македония проводит двойные выборы, решающие для вступления в ЕС

В среду в Северной Македонии проходят парламентские и президентские выборы во втором туре, где ожидают победу правой оппозиции над руководящей партией, которая не смогла продвинуться в переговорах о вступлении в ЕС и искоренить коррупцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Накануне голосования не были опубликованы опросы Между тем, лучшие, чем ожидалось, результаты оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ в первом туре президентских выборов в прошлом месяце свидетельствуют о том, что избиратели разочарованы социал-демократами у власти.

Избирательные участки открываются в 7.00 по местному времени и закрываются в 19.00. Избирательная комиссия начнет оглашать результаты с 3360 избирательных участков вечером в среду.

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Возрождение правых может еще больше замедлить переговоры страны о вступлении в ЕС и усложнить отношения с соседками с Грецией и Болгарией, считают аналитики.

Северная Македония присоединилась к НАТО в 2020 году, но достигла незначительного прогресса интеграции в ЕС, отчасти из-за сопротивления со стороны членов Евросоюза Греции и Болгарии.

Соглашение 2017 года об изменении названия страны из Македонии на Северную Македонию положило конец спору с Грецией. Но в 2020 году Болгария наложила вето на продвижение страны в ЕС из-за вопросов истории и языка, которые, по мнению многих жителей Северной Македонии, затрагивают их национальную идентичность.

Люблянский Международный институт ближневосточных и балканских исследований (IFIMES) заявил, что победа ВМРО-ДПМНЕ может осложнить дальнейшие переговоры с ЕС, учитывая их оппозицию по соглашению с Грецией.

"Аннулирование уже подписанных и ратифицированных международных соглашений и обязательств, и (их) пересмотр означал бы потерю еще 20-30 лет... и отказ страны от евроатлантического пути", – отмечает IFIMES.

Северная Македония вместе с соседней Албанией начала переговоры о членстве в ЕС в 2022 году и является кандидатом на вступление с 2005 года.

Среди других необходимых критериев членства, страна должна изменить свою конституцию, чтобы признать этническое болгарское меньшинство.