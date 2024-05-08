ЕС уверен, что его санкции против России выполняют свою функцию

В Еврокомиссии считают, что введенные за полномасштабную агрессию России санкции ЕС справились со своей главной задачей.

Об этом на брифинге в Брюсселе в среду заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Спикер отметил, что целью европейских санкций является не обрушить российскую экономику, а вместе с другими инструментами усложнить Владимиру Путину возможность усиливать свою агрессию против Украины.

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"Хотя санкции являются средне- и долгосрочным мероприятием, которое демонстрирует свою полную эффективность только в средне- и долгосрочной перспективе, мы уже можем сказать, что санкции действительно работают. Потому что Путин не достиг ни одной из своих целей, с которыми он начал эту незаконную агрессию". против Украины", – сказал Стано.

Он отметил, что Путин хотел захватить Киев за три дня и разрушить Украину и уничтожить украинский народ.

"Да Украина отразилась, с поддержкой ЕС. И единственное, что остается Путину – это коварно обстреливать ракетами и дронами гражданские цели по всей Украине и вести долгую войну на истощение на Востоке Украины", – отметил спикер.

Стано также заверил, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой "инаугурации" Путина во вторник не подвергает сомнению позицию Евросоюза о поддержке Украины, и объяснил, почему для ЕС Путин все еще "президент".