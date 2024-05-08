В Германии в библиотеке твердым мешком атаковали политика из партии Шольца

В Германии на фоне серии нападений на политиков произошла очередная атака – на этот раз напали в Берлине на представительницу социал-демократической партии Франциску Гиффай.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Министр экономики, энергетики и предпринимательства Берлина Франциска Гиффай была в библиотеке в берлинском районе Рудов, когда неизвестный мужчина внезапно напал на нее сзади с мешком, наполненным твердым содержимым, и ударил ее по голове и шее.

Гиффай, бывшая мэр Берлина и бывшая министерша в правительстве Ангелы Меркель, была ненадолго госпитализирована для амбулаторного лечения от головной боли и шеи.

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Прокуратура Берлина заявила, что установила личность подозреваемого нападающего, но не предоставила подробностей.

Позже сама политика заявила в соцсетях, что "после первого шока" у нее все хорошо. Она осудила культуру, в которой люди, политически активные, все чаще подвергаются "якобы оправданным и приемлемым нападениям".

В 2021 году Гиффай, министерша по делам семьи Германии, подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Во время инцидента во вторник 47-летней представительнице от партии "Зеленых" в Дрездене угрожали и оплевали ее, когда она развешивала предвыборные плакаты.

Недавно в Германии установили трех человек, которые, вероятно, были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.

Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.

Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.