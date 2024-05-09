Сі Цзіньпін прибув до Угорщини, де зокрема обговорить війну в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Угорщини, де у четвер зустрінеться з її прем'єром Віктором Орбаном в межах свого першого європейського турне за останні п'ять років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На порядку денному візиту очільника КНР буде війна в Україні та інфраструктурні проєкти між Пекіном і Будапештом.

Угорщина є важливим партнером Китаю у торгівлі та інвестиціях, на відміну від інших країн ЄС, які розглядають можливість зменшення залежності від другої за величиною економіки світу.

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Більш того, відносини між Будапештом та Пекіном виходять за рамки торгівлі та інвестицій, оскільки в лютому КНР запропонувала Угорщині співпрацю щодо питань громадської безпеки та правоохоронної діяльності.

Орбан почав працювати над зближенням своєї країни з Пекіном одразу після приходу до влади в 2010 році. Теплі політичні відносини перетворилися на інвестиції приблизно за 10 років, коли виробники акумуляторів та електромобілів почали розміщувати виробництво в Угорщині.

Один з найбільших інвесторів, компанія CATL, будує в Дебрецені завод з виробництва акумуляторів вартістю 7,3 млрд євро, а китайський виробник електромобілів BYD наприкінці минулого року оголосив, що будує свій перший європейський завод у місті Сегед.

Перед візитом до Угорщини цього тижня Сі Цзіньпін опублікував у провладних угорських ЗМІ статтю, де в піднесених тонах описує 75-річчя дипломатичних відносин між двома країнами.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня лідер Китаю розпочав своє кількаденне турне європейськими країнами. Після Франції він здійснив державний візит до Сербії. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

Як повідомлялось, Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час триденного візиту президента Сі Цзіньпіна.

Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто спростував інформацію про те, що Сі може поїхати до південного міста Печ, щоб оголосити про інвестиції китайського автовиробника Great Wall Motor.