Парламент Фінляндії заборонив політичні страйки довше 24 годин
Фінські законодавці ухвалили заходи, які обмежують політичні страйки, а також зупинку роботи на підтримку таких дій.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.
Тепер максимальна тривалість політичних акцій протесту буде обмежена 24 годинами, а інші заходи трудової боротьби – терміном не довше двох тижнів.
За закон проголосували 107 законодавців, 57 – виступили проти.
Фінські профспілки вже вдавалися до кількох зупинок роботи на знак протесту проти урядових реформ на ринку праці, зокрема скорочення пільг та зміни в умовах праці, зазначає Bloomberg.
За словами керівної коаліції, ці реформи необхідні для того, щоб зупинити зростання державного боргу й створити 100 тисяч нових робочих місць.
В лютому цього року страйки у Фінляндії зачепили транспорт місцевого й далекого сполучення, а також паперову промисловість та торгівлю.
Раніше через страйк профспілки фінських залізничників рух поїздів на території країни майже повністю зупинявся.
Страйки 1 та 2 лютого у Фінляндії торкнулися повітряного руху, продуктових магазинів, готелів і ресторанів, пошти, банків, транспорту, а також промисловості.
Перед цим у січні в країні проходив великий страйк різних галузей транспорту, через нього довелося скасувати сотні рейсів у тому числі авіакомпанії Finnair.