ЗМІ: Ірландія та Іспанія можуть визнати Палестинську державу 21 травня

Ірландія, Іспанія та низка інших країн-членів Євросоюзу розглядають можливість визнання Палестинської держави 21 травня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на ірландський суспільний мовник RTE News.

За даними RTE News, Дублін і Мадрид, а також Словенія та Мальта активізували контакти між собою з метою спільного визнання палестинської державності.

Згідно з інформацією мовника, ці країни очікують на голосування на Генеральній Асамблеї ООН 10 травня, яке може призвести до визнання права палестинців мати повноправне членство в ООН.

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Натомість Ізраїль вже заявляв, що план чотирьох країн є "нагородою для тероризму", яка зменшить шанси на мирне врегулювання конфлікту в Газі.

З 1988 року 139 з 193 країн-членів ООН визнали палестинську державність.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що уряд Іспанії на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом у найближчі тижні ухвалить рішення щодо визнання палестинської держави незалежно від того, чи приєднаються до кроку Мадрида інші країни ЄС.

Раніше Санчес заявляв, що це відбудеться до кінця поточного шестимісячного періоду, тобто до липня. Та за словами джерел, цей крок "буде прийнятий протягом тижнів, а не місяців".

Перед цим стало відомо, що Норвегія готова до визнання Палестинської держави, але наразі невідомі можливі терміни ухвалення такого рішення.