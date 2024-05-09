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СМИ: Ирландия и Испания могут признать Палестинское государство 21 мая

Новости — Четверг, 9 мая 2024, 11:01 — Андрей Синявский

Ирландия, Испания и ряд других стран-членов Евросоюза рассматривают возможность признания Палестинского государства 21 мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на ирландский общественный вещатель RTE News.

По данным RTE News, Дублин и Мадрид, а также Словения и Мальта активизировали контакты между собой с целью совместного признания палестинской государственности.

Согласно информации вещателя, эти страны ожидают голосования на Генеральной Ассамблее ООН 10 мая, которое может привести к признанию права палестинцев иметь полноправное членство в ООН.

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Зато Израиль уже заявлял, что план четырех стран является "наградой для терроризма", которая уменьшит шансы на мирное урегулирование конфликта в Газе.

С 1988 года 139 из 193 стран-членов ООН признали палестинскую государственность.

Недавно СМИ сообщили, что правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом в ближайшие недели примет решение о признании палестинского государства независимо от того, присоединятся ли к шагу Мадрида другие страны ЕС.

Ранее Санчес заявлял, что это произойдет до конца текущего шестимесячного периода, то есть до июля. Но по словам источников, этот шаг "будет принят в течение недель, а не месяцев".

Норвегия готова к признанию Палестинского государства, но пока неизвестны возможные сроки принятия такого решения.

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