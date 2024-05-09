У Держдепі закликали партнерів США бути уважними до порядку денного Китаю в Європі

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар прокоментував візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Сербії та Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він говорив під час онлайн-брифінгу для журналістів.

Представника Держдепу запитали, чи варто побоюватися, що глава КНР намагається побудувати нову вісь друзів на Західних Балканах, яка фактично протистоятиме більшій європейській інтеграції.

У відповідь Ескобар висловив думку, що країни, які для візиту обрав Сі Цзіньпін, – це ті, що відкриті для того, щоб кинути виклик єдності євроатлантичної спільноти.

Реклама:

"І тому ми попереджаємо всіх наших партнерів та всіх наших співрозмовників, що варто бути дуже уважними до порядку денного Китаю в Європі та до порядку денного КНР щодо євроатлантичної спільноти", – зазначив він.

Напередодні Сі Цзіньпін прибув до Угорщини, де у четвер зустрінеться з її прем'єром Віктором Орбаном в межах свого першого європейського турне за останні п'ять років.

Перед візитом до Угорщини цього тижня Сі Цзіньпін опублікував у провладних угорських ЗМІ статтю, де в піднесених тонах описує 75-річчя дипломатичних відносин між двома країнами.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня лідер Китаю розпочав своє кількаденне турне європейськими країнами. Після Франції він здійснив державний візит до Сербії. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

Візит голови Китаю до балканської країни розпочався рівно в той день, коли 25 років тому війська НАТО бомбардували посольство Китаю в Белграді у війні, що розгорнулась довкола Косова.