В Госдепе призвали партнеров США быть внимательными к повестке дня Китая в Европе

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар прокомментировал визит лидера Китая Си Цзиньпина в Сербию и Венгрию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он говорил во время онлайн-брифинга для журналистов.

Представителя Госдепа спросили, стоит ли опасаться, что глава КНР пытается построить новую ось друзей на Западных Балканах, которая фактически будет противостоять большей европейской интеграции.

В ответ Эскобар выразил мнение, что страны, которые для визита выбрал Си Цзиньпин, – это те, которые открыты для того, чтобы бросить вызов единству евроатлантического сообщества.

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"И поэтому мы предупреждаем всех наших партнеров и всех наших собеседников, что стоит быть очень внимательными к повестке дня Китая в Европе и к повестке дня КНР относительно евроатлантического сообщества", – отметил он.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Венгрию, где в четверг встретится с ее премьером Виктором Орбаном в рамках своего первого европейского турне за последние пять лет.

Перед визитом в Венгрию на этой неделе Си Цзиньпин опубликовал в провластных венгерских СМИ статью, где в приподнятых тонах описывает 75-летие дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, в конце прошлой недели лидер Китая начал свое многодневное турне по европейским странам. После Франции он совершил государственный визит в Сербию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.

Визит председателя Китая в балканскую страну начался ровно в тот день, когда 25 лет назад войска НАТО бомбили посольство Китая в Белграде в войне, которая разразилась вокруг Косово.