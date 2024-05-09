Молдавский беглый олигарх Шор и лидер Гагаузии похвастались фото с парада в Москве

Трое наиболее известных политиков Молдовы из пророссийской популистской партии "Шор" посетили парад к 9 мая в Москве.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Олигарх-беглец Илан Шор, избранная от его партии лидер автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул и соратница Шора Марина Таубер показали совместное фото с парада на Красной площади в Москве.

Facebook Марины Таубер

Гуцул заявила, что для нее "честь представлять Гагаузию и всю Молдову на этом событии", что "многовековую дружбу (Молдовы и России – Ред.) никому не сломить", и призвала гагаузов выходить на демонстрации и возлагать цветы к мемориалу советским военным.

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Она поблагодарила главу Кремля за приглашение на парад и назвала это "высоким знаком дружбы и доверия между народами".

Шор ранее заявил, что "передаст частичку вечного огня" (от московского мемориала) в каждый населенный пункт Молдовы.

Евгения Гуцул заявила, что в административном центре Гагаузии Комрате огонь на мемориале зажгли огнем, переданным из Москвы.

Напомним, Илана Шора в Молдове приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о "краже миллиарда", последние годы он проживал в Израиле. Его политическую партию в 2023 году объявили неконституционной и распустили, политсила зарегистрировалась под названием "Шанс".

Недавно в Молдове передали в суд дело в отношении Евгении Гуцул в связи с тем, что она в период работы секретарем партии в 2019-2022 годах систематически возила из России в Молдову деньги, из которых финансировали деятельность политсилы.

Также ее обвиняют в сознательном получении более 42 млн молдавских леев на финансирование партии от "организованной преступной группы".

Депутата "Шор" Марину Таубер лишили иммунитета из-за расследования против нее, в частности по делу о вмешательстве в правосудие. В случае признания вины ей грозит до 4 лет тюрьмы или крупный штраф и временный запрет занимать определенные должности.

Напомним, Евгения Гуцул в течение весны уже дважды ездила в Россию и показывала фото встречи с Владимиром Путиным. По возвращении она заявила, что договаривалась о дешевом газе и "бонусах к зарплатам" для Гагаузии.

В течение последних недель в Москву ездили и другие молдавские политики, в частности беглый олигарх Илан Шор и депутаты Блока коммунистов и социалистов.

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