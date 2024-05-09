В Штутгарте напали на двух политиков от ультраправой "Альтернативы для Германии"
В немецком Штутгарте совершили нападение на двух депутатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").
Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел у здания земельного парламента в Штутгарте перед началом торжественного мероприятия по случаю 75-й годовщины конституции Германии.
Противник "АдГ" заблокировали информационный стенд фракции на площади перед городским оперным театром в среду днем и развернули плакаты.
По данным полиции, члены парламентской группы "АдГ" подверглись словесным и физическим "нападениям". Двое депутатов получили легкие телесные повреждения.
Нападавшие скрылись. Однако впоследствии были задержаны две девушки, возрастом 19 и 23 года, они находятся под следствием. Полиция все еще разыскивает остальных.
Недавно в Германии установили трех человек, которые вероятно были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.
Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.
Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.
Одна из членов СДПГ подверглась нападению в библиотеке.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и министры внутренних дел 16 федеральных земель заявили, что хотят ужесточить законы для защиты политиков и помощников на выборах от политически мотивированного насилия.