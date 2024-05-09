Кемерон прокоментував можливість припинення військової допомоги Ізраїлю

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, коментуючи можливість слідом за США припинити військові поставки до Ізраїлю, заявив, що британська система експорту відрізняється від американської.

Заяву Кемерона наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Він описав британську систему і масштаби експорту зброї до Ізраїлю як такі, що повністю відрізняються від американських, заявивши, що продажі, які вона ліцензує, є відносно невеликими і контролюються за суворими процедурами.

"США є великим державним постачальником зброї до Ізраїлю... У нас немає державних поставок зброї до Ізраїлю, у нас є низка ліцензій, і я думаю, що наш оборонний експорт до Ізраїлю становить значно менше 1% від загального обсягу експорту", – сказав очільник британського МЗС.

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Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Від операції на півдні сектора Гази Ізраїль відмовляють і інші західні партнери.