Кэмерон прокомментировал возможность прекращения военной помощи Израилю

Министр иностранных дел Великобритании, комментируя возможность вслед за США прекратить военные поставки в Израиль, заявил, что британская система экспорта отличается от американской.

Заявление Кэмерона приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Он описал британскую систему и масштабы экспорта оружия в Израиль как полностью отличающиеся от американских, заявив, что продажи, которые она лицензирует, являются относительно небольшими и контролируются по строгим процедурам.

"США являются крупным государственным поставщиком оружия в Израиль... У нас нет государственных поставок оружия в Израиль, у нас есть ряд лицензий, и я думаю, что наш оборонный экспорт в Израиль составляет значительно меньше 1% от общего объема экспорта", – сказал глава британского МИД.

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Пентагон 8 мая подтвердил, что США поставили на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

От операции на юге сектора Газа Израиль отговаривают и другие западные партнеры.