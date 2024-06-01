Повінь на півдні Німеччини посилюється, низка районів оголосили надзвичайну ситуацію

Рівень води у річках на півдні Німеччини продовжує підніматися, вже у кількох районах Баварії оголошена надзвичайна ситуація.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм став п’ятим муніципалітетом у Баварії, де оголосили надзвичайну ситуацію через повінь, слідом за Гюнцбургом, Аугсбургом, Айхах-Фрідберг та Ной-Ульм.

Imago/MiS

В районі міста Бургвальден під Аугсбургом прорвало дамбу. У муніципалітеті Бабенгаузен частково зник мобільний зв’язок.

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У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб. У зоні стихійного лиха працюють державні служби і волонтерські рятувальні організації.

dpa

Нагадаємо, рівень води у річках почав підніматися після рясних злив, що тривають з п'ятниці і можуть продовжуватися до кінця поточної доби.

Про наближення циклону з екстремально сильними зливами попереджали ще кілька днів тому. Таке явище зумовлене нетиповим для регіону рухом вологих повітряних мас з півдня на північ. Схожий феномен спостерігався перед великою повінню на Ельбі 2002 року.

Нагадаємо, катастрофічні повені на північному заході Німеччини у липні 2021 року призвели до загибелі понад 180 людей.