Наводнение на юге Германии усиливается, ряд районов объявили чрезвычайную ситуацию
Уровень воды в реках на юге Германии продолжает подниматься, уже в нескольких районах Баварии объявлена чрезвычайная ситуация.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Пфаффенгофен-ан-дер-Ильм стал пятым муниципалитетом в Баварии, где объявили чрезвычайную ситуацию из-за наводнения, вслед за Гюнцбургом, Аугсбургом, Айхах-Фридберг и Ной-Ульм.
В районе города Бургвальден под Аугсбургом прорвало дамбу. В муниципалитете Бабенгаузен частично исчезла мобильная связь.
В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома покинули по меньшей мере 150 человек. В зоне стихийного бедствия работают государственные службы и волонтерские спасательные организации.
Напомним, уровень воды в реках начал подниматься после обильных ливней, которые начались в пятницу и могут продолжаться до конца текущих суток.
О приближении циклона с экстремально сильными ливнями предупреждали еще несколько дней назад. Такое явление обусловлено нетипичным для региона движением влажных воздушных масс с юга на север. Похожий феномен наблюдался перед большим наводнением на Эльбе в 2002 году.
Напомним, катастрофические наводнения на северо-западе Германии в июле 2021 года привели к гибели более 180 человек.