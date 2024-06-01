Наводнение на юге Германии усиливается, ряд районов объявили чрезвычайную ситуацию

Уровень воды в реках на юге Германии продолжает подниматься, уже в нескольких районах Баварии объявлена чрезвычайная ситуация.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пфаффенгофен-ан-дер-Ильм стал пятым муниципалитетом в Баварии, где объявили чрезвычайную ситуацию из-за наводнения, вслед за Гюнцбургом, Аугсбургом, Айхах-Фридберг и Ной-Ульм.

Imago/MiS

В районе города Бургвальден под Аугсбургом прорвало дамбу. В муниципалитете Бабенгаузен частично исчезла мобильная связь.

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В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома покинули по меньшей мере 150 человек. В зоне стихийного бедствия работают государственные службы и волонтерские спасательные организации.

dpa

Напомним, уровень воды в реках начал подниматься после обильных ливней, которые начались в пятницу и могут продолжаться до конца текущих суток.

О приближении циклона с экстремально сильными ливнями предупреждали еще несколько дней назад. Такое явление обусловлено нетипичным для региона движением влажных воздушных масс с юга на север. Похожий феномен наблюдался перед большим наводнением на Эльбе в 2002 году.

Напомним, катастрофические наводнения на северо-западе Германии в июле 2021 года привели к гибели более 180 человек.