У Німеччині явка на євровиборах стала найвищою з моменту об’єднання країни

У Німеччині явка на виборах до Європейського парламенту стала найвищою за період з моменту об’єднання країни, тобто за останні 30 років.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Німеччині голосувати на євровиборах прийшли 64,8% виборців з правом голосу, що є найвищим показником з 1994 року, коли вибори до Європарламенту вперше проходили в об’єднаній Німеччині. Німеччина буде мати у Європарламенті найбільше представництво – 96 мандатів.

Явка виявилась на 3,4 процентних пункти вищою, аніж у 2019 році, коли проголосували 61,4%. Перед тим цей показник єдиний раз досягав 60% на перших євровиборах об’єднаної Німеччини у 1994 році, після чого явка коливалася між 40% і 50%.

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Коли голосувала лише Західна Німеччина, рекордну явку зареєстрували під час виборів 1979 року, тоді проголосували 65.7%.

Нагадаємо, за результатами виборів до Європарламенту найбільше місць отримав опозиційний Християнсько-демократичний союз, а друге місце посіла правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", обійшовши СДПН Олафа Шольца і "Зелених".

У Польщі за результатами виборів до Європарламенту перемагає партія прем'єр-міністра Дональда Туска, проте ультраправа "Конфедерація" отримала свій найкращий результат і посіла третє місце. В Італії впевнено перемогла партія прем'єрки Джорджії Мелоні.

У Франції промакронівський блок з розгромним результатом поступився правопопулістському "Національному об'єднанню", після чого Макрон несподівано оголосив дострокові парламентські вибори.

В цілому результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.