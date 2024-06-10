В Германии явка на евровыборах стала самой высокой с момента объединения страны

В Германии явка на выборах в Европейский парламент стала самой высокой за период с момента объединения страны, то есть за последние 30 лет.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Германии голосовать на евровыборах пришли 64,8% граждан с правом голоса, что является самым высоким показателем с 1994 года, когда выборы в Европарламент впервые проходили в объединенной Германии. Германия будет иметь в Европарламенте наибольшее представительство – 96 мандатов.

Явка оказалась на 3,4 процентных пункта выше, чем в 2019 году, когда проголосовали 61,4%. Перед тем этот показатель единственный раз достигал 60% на первых евровыборах объединенной Германии в 1994 году, после чего явка колебалась между 40% и 50%.

Реклама:

Когда голосовала только Западная Германия, рекордную явку зарегистрировали во время выборов 1979 года, тогда проголосовали 65.7%.

Напомним, по результатам выборов в Европарламент больше всего мест получил оппозиционный Христианско-демократический союз, а второе место заняла правопопулистская "Альтернатива для Германии", обойдя СДПГ Олафа Шольца и "Зеленых".

В Польше по результатам выборов в Европарламент побеждает партия премьер-министра Дональда Туска, однако ультраправая "Конфедерация" получила свой лучший результат и заняла третье место. В Италии уверенно победила партия премьера Джорджии Мелони.

Во Франции промакроновский блок с разгромным результатом уступил правопопулистскому "Национальному объединению", после чего Макрон неожиданно объявил досрочные парламентские выборы.

В целом результат ультраправых на выборах Европарламента оказался ниже прогнозов.