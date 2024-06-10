Французские ультраправые хотят выдвинуть в премьеры 28-летнего Барделлу

Вице-президент французского ультраправого "Национального объединения", которое чаще всего ассоциируют с его неформальным лидером Марин Ле Пен, заявил в понедельник, что 28-летний лидер партии Жордан Барделла будет претендентом на пост премьер-министра на досрочных выборах этим летом.

Как пишет "Европейская правда", об этом Себастьен Шеню сказал в интервью радиостанции RTL, его слова приводит агентство AFP.

Шеню выступал в эфире после того, как президент Эмманюэль Макрон в воскресенье объявил о досрочных парламентских выборах после победы ультраправых над его центристским альянсом на выборах в Европарламент.

"Жордан Барделла – наш кандидат на пост премьер-министра", – сказал Себастьен Шеню.

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Барделла 1995 года рождения официально возглавил партию "Национальное объединение" в 2022 году.

Он принял руководство от Марин Ле Пен, которая пыталась избавить партию от расистского и антисемитского следа своего отца и соучредителя политсилы Жана-Мари Ле Пена.

Марин Ле Пен и Жордан Барделла

Марин Ле Пен планирует в третий раз баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Ранее она дала понять, что Барделла станет премьер-министром, если она выиграет.

Барделла, у которого 1,2 миллиона подписчиков в TikTok, оказался главным активом в привлечении младших избирателей.

В воскресенье Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции из-за поражения его партии на евровыборах.

Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Барделла заявил, что результаты выборов показали "четкий сигнал Эмманюэлю Макрону и европейским лидерам".