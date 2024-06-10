Правоцентристская Народная партия Испании (PP) одержала победу на воскресных выборах в Европарламент, нанеся удар по правительству социалистов во главе с премьер-министром Педро Санчесом.

Об этом свидетельствует результат подсчета почти всех бюллетеней, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Народная партия получила 22 места из 61, отведенных стране, а социалисты Санчеса во главе с министром энергетики Терезой Риберой – 20 мест.

Ультраправая партия Vox заняла третье место с шестью мандатами. В предыдущем созыве ЕП у нее было четыре места. Поддержка Vox снизилась до 9,6% с 12,4%, которые партия получила на всеобщих выборах в июле 2023 года.

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Альвизе Перес, инфлюенсер-популист, который борется против того, что он называет "универсальной коррупцией", сумел получить для политсилы Se Acabó la Fiesta ("Вечеринка закончилась") три места благодаря кампании, проводившейся преимущественно через Telegram.

В целом правые набрали почти 50%, а левые – 43%.

Левая партия Sumar, которая является партнером Санчеса в правительственной коалиции, получила три места, а леворадикальная Podemos во главе с бывшим министром по вопросам равенства Ирен Монтеро – два места.

Напомним, ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) выиграла выборы в Европарламент, заявила, что стремится сформировать альянс с проевропейскими и проукраинскими политическими силами.