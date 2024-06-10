Премьер Британии отрицает намерения уходить в отставку перед досрочными выборами

Британский премьер-министр Риши Сунак отрицает планы уходить в отставку на фоне слухов, распространяющихся с приближением досрочных парламентских выборов 4 июля, где его Консервативная партия может потерпеть болезненное поражение.

Об этом Сунак сказал во время предвыборного мероприятия в английском графстве Западный Сассекс 10 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PA Media.

Отвечая на вопрос о возможности отставки с должности главы правительства, Сунак сказал: "Нет, конечно, нет".

"Я вдохновлен видением, которое мы (консерваторы. – Ред.) предлагаем для страны. Еще не прошла и половина кампании, а я уже чувствую огромную поддержку политики, которую мы предлагаем", – заверил премьер Британии.

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Позже журналистам Сунак сказал, что с самого начала слышал о якобы его намерениях уйти в отставку.

"Реальность такова, что я не собираюсь прекращать работать, я не собираюсь прекращать бороться за голоса людей, я не собираюсь прекращать бороться за будущее нашей страны", – подчеркнул он.

В мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. Это произошло на фоне опросов, согласно которым Лейбористская партия увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов.

По одному из прогнозов, после выборов лейбористы могут рассчитывать на историческое большинство в 194 мандата в Палате общин.

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а также главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.