В уряді Німеччини закликали створити спецфонд для відновлення України

Міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце закликала об'єднати майбутню допомогу для відновлення України у спеціальний фонд поряд із федеральним бюджетом ФРН.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

За її словами, допомога Україні не може відповідати принципам щорічного формування федерального бюджету – особливо з огляду на те, що її обсяг перевищує звичайний бюджет.

"Наші зобов'язання повинні бути більш надійними", – заявила Шульце, яка представляє соціал-демократів канцлера Олафа Шольца.

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Наразі міністр фінансів від "Вільних демократів" Крістіан Лінднер відмовляється створювати спеціальний фонд поза бюджетом 2025 року.

Раніше президент Володимир Зеленський визначив склад делегації, яка буде представляти державу на третій конференції з відновлення України, що розпочинається завтра у Берліні.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що очільнику Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму не погодили відрядження на конференцію, після чого він заявив, що йде у відставку.

Речник уряду Німеччини на запитання ЗМІ з цього приводу сказав, що відсутність одного посадовця не має зашкодити заходу.

Конференція з відбудови України у Берліні стане вже третім таким заходом, після першої конференції 2022 року у швейцарському Лугано та другої – у Лондоні.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський особисто буде присутній на заході, а також має вперше особисто виступити у Бундестазі.