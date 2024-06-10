В уряді Німеччини закликали створити спецфонд для відновлення України
Міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце закликала об'єднати майбутню допомогу для відновлення України у спеціальний фонд поряд із федеральним бюджетом ФРН.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.
За її словами, допомога Україні не може відповідати принципам щорічного формування федерального бюджету – особливо з огляду на те, що її обсяг перевищує звичайний бюджет.
"Наші зобов'язання повинні бути більш надійними", – заявила Шульце, яка представляє соціал-демократів канцлера Олафа Шольца.
Наразі міністр фінансів від "Вільних демократів" Крістіан Лінднер відмовляється створювати спеціальний фонд поза бюджетом 2025 року.
Раніше президент Володимир Зеленський визначив склад делегації, яка буде представляти державу на третій конференції з відновлення України, що розпочинається завтра у Берліні.
Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що очільнику Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму не погодили відрядження на конференцію, після чого він заявив, що йде у відставку.
Речник уряду Німеччини на запитання ЗМІ з цього приводу сказав, що відсутність одного посадовця не має зашкодити заходу.
Конференція з відбудови України у Берліні стане вже третім таким заходом, після першої конференції 2022 року у швейцарському Лугано та другої – у Лондоні.
За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський особисто буде присутній на заході, а також має вперше особисто виступити у Бундестазі.