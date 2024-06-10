В правительстве Германии призвали создать спецфонд для восстановления Украины

Министр развития в федеральном правительстве Германии Свенья Шульце призвала объединить будущую помощь для восстановления Украины в специальный фонд наряду с федеральным бюджетом ФРГ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

По ее словам, помощь Украине не может соответствовать принципам ежегодного формирования федерального бюджета – особенно учитывая то, что ее объем превышает обычный бюджет.

"Наши обязательства должны быть более надежными", – заявила Шульце, которая представляет социал-демократов канцлера Олафа Шольца.

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Сейчас министр финансов от "свободных демократов" Кристиан Линднер отказывается создавать специальный фонд вне бюджета 2025 года.

Ранее президент Владимир Зеленский определил состав делегации, которая будет представлять государство на третьей конференции по восстановлению Украины, начинающейся завтра в Берлине.

Напомним, 10 июня стало известно, что главе Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафе Найему не согласовали командировку на конференцию, после чего он заявил, что уходит в отставку.

Представитель правительства Германии на вопрос СМИ по этому поводу сказал, что отсутствие одного чиновника не должно повредить мероприятию.

Конференция по восстановлению Украины в Берлине станет уже третьим таким мероприятием, после первой конференции 2022 года в швейцарском Лугано и второй – в Лондоне.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский лично будет присутствовать на мероприятии, а также должен впервые лично выступить в Бундестаге.