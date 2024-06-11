СМИ: В Германии мэра подозревают в участии в афере по выдаче видов на жительство

Мэра немецкого города Золинген Тима Курцбаха от социал-демократов подозревают в участии в схеме по незаконной выдаче видов на жительство.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

По данным издания, следствие подозревает, что мэр Золингена мог помогать вероятным руководителям преступной банды в получении разрешений на проживание в Германии для их клиентов, предоставляя ложную информацию.

Более тысячи правоохранителей провели обыски в офисах и квартирах компаний в восьми федеральных землях и выполнили ордера на арест подозреваемых преступников. Следователи изъяли 1,2 миллиона евро наличными.

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Как отмечает Bild, среди главных подозреваемых – два адвоката и чиновник района Дюрен.

Следствие утверждает, что группа подозреваемых якобы легально переправляла состоятельных бизнесменов из Китая и ОАЭ в Германию, за что те должны были заплатить до 350 тысяч евро.

Сообщалось, что департамент миграции Литвы в мае аннулировал вид на жительство для 1 483 иностранцев.

Ранее итальянский премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что преступные группировки используют лазейки в визовой системе Италии для иностранных рабочих, чтобы переправлять нелегальных иммигрантов.

Перед этим 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, по которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.