Лидер оппозиции Германии не хочет коалиции с ультраправыми и ультралевыми

Лидер наиболее популярной оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц высказался против потенциального создания коалиций с популистами или леворадикальными силами, что могло бы удержать ультраправую "Альтернативу для Германии" ("АдГ") от власти на востоке страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По его словам, он не считает, что его ХДС должен рассматривать возможность сотрудничества с Альянсом пророссийской леворадикалки Сары Вагенкнехт (BSW) и "Левыми".

Мерц обвинил основательницу BSW Сару Вагенкнехт в том, что она придерживается крайних ультраправых взглядов по одним вопросам и ультралевых – по другим.

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Он также отметил политику ХДС против сотрудничества с "АдГ".

"Мы не работаем вместе с такими ультраправыми и ультралевыми партиями. Мы хотим завоевать большинство", – отметил Мерц.

В землях Тюрингия, Бранденбург и Саксония, выборы в которых запланированы на сентябрь, поддержка "АдГ" и BSW особенно сильна.

Существуют опасения, что для того, чтобы удержать "АдГ" от власти во всех трех землях, могут понадобиться очень широкие коалиции.

В то же время лидер ХДС в Тюрингии Марио Фойгт, который хочет стать премьером земли осенью, дал понять, что открыт к сотрудничеству с BSW, несмотря на комментарии Мерца.

"Фридрих Мерц высказался (против соправки с ультраправыми и ультралевыми партиями) на федеральном уровне...

Впоследствии мы будем обсуждать, с кем мы можем вместе решить проблемы, беспокоящие людей", – сказал он.

Фойгт также сказал, что у него хорошие отношения с лидером BSW в Тюрингии Катей Вольф, которую он назвал "прагматичным местным политиком".

Ранее в правительстве Германии заявили, что не планируют проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на низкие результаты коалиционных партий на выборах в Европарламент.

Все три партии в коалиции Олафа Шольца в федеральном правительстве Германии – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не самые лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.

Лидер немецкой консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) и глава правительства Баварии Маркус Зёдер призвал к скорейшему проведению досрочных национальных парламентских выборов.

О последних выборах в Европарламент читайте в статье Европа идет вправо. Что означают результаты евровыборов и почему они стали историческими