СМИ: Количество участников Саммита мира в Швейцарии снизилось

Количество стран и организаций, которые подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии, снизилось с 93 до 78.

Об этом "Радио Свобода" на условиях анонимности сообщили несколько дипломатов стран ЕС, пишет "Европейская правда".

Собеседники не называли страны или организации, которые передумали участвовать.

Впрочем, один из дипломатов не исключил, что список участников еще может пополниться.

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"Моя цель – иметь семейное фото почти на 80 человек", – сказал чиновник.

Другой дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участниках, наоборот выразил оптимизм, отмечая, что "еще есть немного времени".

10 июня президент Швейцарии Виола Амгерд сообщила о регистрации почти 90 стран и организаций для участия в Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Федеральный совет Швейцарии объявит подробный перечень присутствующих вечером 14 июня, уточнила швейцарский президент.

В Офисе президента Украины в начале июня сообщали, что участие в предстоящем Саммите мира подтвердили 107 стран и организаций.

Всего было разослано около 160 приглашений.

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