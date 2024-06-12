Следственная комиссия Сейма вызывает для показаний бывшего генпрокурора и министра юстиции Польши

Следственная комиссия Сейма Польши по скандалу со шпионской программой Pegasus вызвала на заседание бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Глава комиссии Магдалена Срока объявила, что Зёбро пригласили для дачи показаний 1 июля на 10 часов утра.

"Мы завершаем выяснять историю по закупке программного обеспечения Pegasus, в связи с чем решили вызвать Збигнева Зёбро на заседание комиссии 1 июля", – сообщила она.

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Павел Слиз из "Третьего пути" отметил, что если Зёбро не может появиться по состоянию здоровья, то должен сообщить об этом и предоставить подтверждающие документы.

Еще один депутат, Томаш Трела, заявил, что надеется на присутствие Зёбро, потому что перед избирательной кампанией он был публично активным.

Напомним, зимой стало известно, что у Зёбро обнаружили рак.

Збигнев Зёбро – один из чиновников предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы по ряду событий того периода. Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса (подробнее об этом – в статье "Охота на Качиньского").

В марте к Зёбро приходили с обысками в связи с расследованием возможных злоупотреблений в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции.