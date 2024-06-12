США расширят санкции, чтобы ограничить продажу чипов РФ

Соединенные Штаты расширят санкции, чтобы ограничить продажу полупроводниковых микросхем и других товаров в РФ, которые будут нацелены на организации и сети в КНР и других странах.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Bloomberg.

По словам представителя администрации президента США, эти меры будут направлены на организации и сети, которые помогают РФ закупать товары для использования в войне, усилят правила для "финансовых посредников" и ограничат ключевые сектора.

"Мы собираемся продолжать увеличивать расходы российской военной машины, и на этой неделе мы объявим о мощном наборе новых санкций и мер по экспортному контролю", – заявил Кирби.

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Информированные источники рассказали Bloomberg, что Соединенные Штаты объявят об изменениях, которые расширяют сферу действия существующего экспортного контроля и ограничений, нацеленных на товары с американским брендом, даже если они не производятся в США.

По их словам, микросхемы являются ключевой мишенью этих ограничений, ведь РФ все еще удается получать чипы из третьих стран для использования в ракетах и других компонентах, несмотря на попытки ограничить доступ Москве к этим технологиям.

Собеседники указали, что США расширят категории запрещенных товаров, опубликовав более широкие коды продукции, а также будут идентифицировать по адресам гонконгские компании, которые, по их словам, переправляют товары России.

Как отмечает Bloomberg, одно из крупнейших изменений в расширенных санкциях касается того, как Вашингтон обеспечивает соблюдение требований, требующих экспортной лицензии для производителей или сторонних продавцов, которые продают микросхемы и другие товары военным структурам РФ.

Источники отметили, что США будут выявлять сторонних продавцов и предупреждать их о том, что им запрещено отправлять чипы с американским брендом в Россию. Эти посредники часто базируются в Китае.

По словам собеседников, Соединенные Штаты также впервые опубликуют адреса компаний в своем санкционном списке. В него вошли восемь адресов в Гонконге, которые, по мнению американского правительства, связаны с поставками микросхем в РФ.

В отношении компаний, которые нарушают санкции, будут применять уголовное наказание или ограничивать их ресурсы, сообщил источник.

Ранее СМИ сообщили, что в Европейском Союзе приближаются к финальной договоренности о том, как будет выглядеть 14-й пакет санкций против России за войну против Украины.

Перед этим стало известно, что Еврокомиссия предложила ввести ограничения в отношении 11 судов, которые способствуют способности России вести ее полномасштабную войну против Украины.

В рамках того же пакета санкций, который станет 14-м для ЕС, Еврокомиссия также предложила нацелиться на несколько проектов СПГ и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.