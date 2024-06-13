Британські лейбористи в разі перемоги обіцяють не послаблювати підтримки України

Опозиційна Лейбористська партія Великої Британії, якій прогнозують впевнену перемогу на дострокових парламентських виборах 4 липня, пообіцяла непохитну і всебічну підтримку України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в опублікованій 13 червня програмі лейбористів.

Програма британської Лейбористської партії вказує, що в разі їхнього приходу до влади "військова, фінансова, дипломатична та політична підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься непохитною".

Документ окремо підкреслює наміри майбутнього лейбористського уряду підтримувати притягнення путінської Росії до відповідальності, зокрема "заклики до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії".

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"Ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб уможливити арешт і перенаправлення заморожених російських державних активів для підтримки України. І ми будемо відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", – зазначається там.

Лейбористи також обіцяють зміцнити партнерські відносини із союзниками Британії, зокрема США, Францією та Німеччиною. Із Євросоюзом вони також хочуть укласти "новий амбітний пакт про безпеку".

Також опозиційна нині партія в разі приходу до влади хоче провести аналіз глобальних загроз для Британії, продовжити інвестиції в оборону й переглянути відносини з Китаєм та зробити наголос на глобальній співпраці для протидії змінам клімату.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.

За одним із прогнозів, після виборів лейбористи можуть розраховувати на історичну більшість у 194 мандати у Палаті громад.

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