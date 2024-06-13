Британские лейбористы в случае победы обещают не ослаблять поддержку Украины

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании, которой прогнозируют уверенную победу на досрочных парламентских выборах 4 июля, пообещала непоколебимую и всестороннюю поддержку Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в опубликованной 13 июня программе лейбористов.

Программа британской Лейбористской партии указывает, что в случае их прихода к власти "военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться непоколебимой".

Документ отдельно подчеркивает намерения будущего лейбористского правительства поддерживать привлечение путинской России к ответственности, в частности "призывы к созданию специального трибунала по преступлению агрессии".

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"Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы сделать возможным арест и перенаправление замороженных российских государственных активов для поддержки Украины. И мы будем играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", – отмечается там.

Лейбористы также обещают укрепить партнерские отношения с союзниками Британии, в частности США, Францией и Германией. С Евросоюзом они также хотят заключить "новый амбициозный пакт о безопасности".

Также оппозиционная сейчас партия в случае прихода к власти хочет провести анализ глобальных угроз для Британии, продолжить инвестиции в оборону и пересмотреть отношения с Китаем и сделать упор на глобальное сотрудничество для противодействия изменениям климата.

В мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. Это произошло на фоне опросов, согласно которым Лейбористская партия увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов.

По одному из прогнозов, после выборов лейбористы могут рассчитывать на историческое большинство в 194 мандата в Палате общин.

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