Рейтинг прем’єра Британії рекордно просів на тлі дострокових виборів

Підтримка британського прем’єр-міністра від Консервативної партії Ріші Сунака в країні вкотре досягла рекордно низького рівня за менш як місяць до дострокових парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, свідчить останнє опитування провідної соціологічної фірми Британії YouGov.

Опитування YouGov показує, що до Сунака негативно ставляться 72% британців – це найвищий рівень несхвалення, зафіксований соціологічною фірмою відтоді, як він став прем'єр-міністром Британії. Позитивно ставляться до Сунака лише 21% британців.

Британські виборці також незадоволені Консервативною партією в цілому: 70% опитаних ставляться до неї негативно, тоді як позитивно – лише 21%.

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Кількість британців, які позитивно ставляться до лідера опозиційної Лейбористської партії Кіра Стармера, досягла найвищого рівня з кінця 2022 року – 39%. При цьому 51% виборців усе ще ставиться до нього несприятливо.

Думки щодо Лейбористської партії серед британських респондентів розділилися: 44% ставляться до неї позитивно, а 47% – негативно.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.

За одним із прогнозів, після виборів лейбористи можуть розраховувати на історичну більшість у 194 мандати у Палаті громад.

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