Рейтинг премьера Британии рекордно просел на фоне досрочных выборов

Поддержка британского премьер-министра от Консервативной партии Риши Сунака в стране в очередной раз достигла рекордно низкого уровня менее чем за месяц до досрочных парламентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, свидетельствует последний опрос ведущей социологической фирмы Британии YouGov.

Опрос YouGov показывает, что к Сунаку негативно относятся 72% британцев – это самый высокий уровень неодобрения, зафиксированный социологической фирмой с тех пор, как он стал премьер-министром Великобритании. Положительно относятся к Сунаку лишь 21% британцев.

Британские избиратели также недовольны Консервативной партией в целом: 70% опрошенных относятся к ней негативно, тогда как положительно – только 21%.

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Количество британцев, которые положительно относятся к лидеру оппозиционной Лейбористской партии Киру Стармеру, достигло самого высокого уровня с конца 2022 года – 39%. При этом 51% избирателей все еще относятся к нему неблагоприятно.

Мнения о Лейбористской партии среди британских респондентов разделились: 44% относятся к ней положительно, а 47% – отрицательно.

В мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. Это произошло на фоне опросов, согласно которым Лейбористская партия увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов.

По одному из прогнозов, после выборов лейбористы могут рассчитывать на историческое большинство в 194 мандата в Палате общин.

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а также главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.