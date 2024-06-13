У Польщі розслідують можливі зловживання попередньої влади через COVID-закупівлі

Варшавська окружна прокуратура розпочала розслідування стосовно закупівлі засобів індивідуального захисту під час пандемії COVID-19 попереднім урядом "Права і справедливості" на чолі з Матеушем Моравецьким.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Розслідування прокуратури ґрунтується на повідомленні відділення Верховної контрольної палати (аналога рахункової палати) в місті Білосток. Воно під час перевірки виявило, що деякі засоби індивідуального захисту, придбані урядом Моравецького під час пандемії COVID-19, не відповідали вимогам.

Підозрюється, що колишній прем'єр-міністр Польщі, голова його канцелярії Міхал Дворчак і міністр активів Яцек Сасін перевищили свої повноваження, наказавши державній компанії Lotos Group закупити маски та захисні костюми.

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Керівництво Lotos Group, як вважає прокуратура, не виконало своїх зобов'язань щодо цієї закупівлі і заплатило учасникам торгів, хоча поставлений товар не відповідав необхідним стандартам.

Третя підозра стосується працівників Агентства матеріальних резервів Польщі, які передали неякісне обладнання та засоби медикам – і поставили під загрозу здоров'я та життя багатьох людей під час епідемії.

Сам Моравецький ще у квітні, після публікації результатів аудиту Вищої палати контролю, заявив, що бере всю відповідальність у цій справі на себе.

"Навіть якщо вона не зможе і передасть справу до суду, у суду вистачить здорового глузду і чесності, щоб подивитися на те, що відбувалося в цей час у всьому світі, в Європі і в Польщі", – сказав тоді політик "ПіС".

Минулого року аудитори звинуватили експрем'єра Моравецього у завданні 15 мільйонів євро збитків через рішення в жовтні 2020 року створити тимчасовий шпиталь на території Національного стадіону у Варшаві.