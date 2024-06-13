В Польше расследуют возможные злоупотребления предыдущей власти из-за COVID-закупок

Варшавская окружная прокуратура начала расследование в отношении закупки средств индивидуальной защиты во время пандемии COVID-19 предыдущим правительством "Права и справедливости" во главе с Матеушем Моравецким.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Расследование прокуратуры основывается на сообщении отделения Верховной контрольной палаты (аналога счетной палаты) в городе Белосток. Оно во время проверки обнаружило, что некоторые средства индивидуальной защиты, приобретенные правительством Моравецкого во время пандемии COVID-19, не соответствовали требованиям.

Подозревается, что бывший премьер-министр Польши, глава его канцелярии Михал Дворчак и министр активов Яцек Сасин превысили свои полномочия, приказав государственной компании Lotos Group закупить маски и защитные костюмы.

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Руководство Lotos Group, как считает прокуратура, не выполнило своих обязательств по этой закупке и заплатило участникам торгов, хотя поставленный товар не соответствовал необходимым стандартам.

Третье подозрение касается работников Агентства материальных резервов Польши, которые передали некачественное оборудование и средства медикам – и поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей во время эпидемии.

Сам Моравецкий еще в апреле, после публикации результатов аудита Высшей палаты контроля, заявил, что берет всю ответственность в этом деле на себя.

"Даже если она не сможет и передаст дело в суд, у суда хватит здравого смысла и честности, чтобы посмотреть на то, что происходило в это время во всем мире, в Европе и в Польше", – сказал тогда политик "ПиС".

В прошлом году аудиторы обвинили экс-премьера Моравецкого в нанесении 15 миллионов евро убытков из-за решения в октябре 2020 года создать временный госпиталь на территории Национального стадиона в Варшаве.