В Британии евроскептики впервые обошли в опросах партию премьера Сунака

Британская евроскептическая партия Найджела Фараджа Reform UK впервые обогнала консерваторов премьер-министра Риши Сунака в опросе общественного мнения накануне выборов 4 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией YouGov для издания Times.

Опрос показал, что партия Reform UK получила 19% по сравнению с 17% ранее, а Консервативная партия Риши Сунака осталась с неизменным уровнем поддержки 18%.

Оппозиционная Лейбористская партия, чей лидер Кир Стармер имеет наибольшие шансы стать следующим премьер-министром Великобритании, возглавила опрос с 37%.

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Опрос 2 211 человек был проведен 12-13 июня, после того, как Сунак пообещал в предвыборном манифесте своей партии сократить налоги на 17 миллиардов фунтов стерлингов.

Рейтинг Reform UK вырос после того, как Фарадж, наиболее известный своей успешной кампанией за выход Британии из Европейского Союза, заявил, что возвращается в политику, возглавит партию и будет баллотироваться в парламент.

Небольшая правая партия, основанная в 2018 году как партия Brexit, впоследствии переименованная в Reform UK, поддерживает популистские идеи, такие как ужесточение иммиграционного законодательства.

По оценкам, Консервативная партия, находящаяся у власти с 2010 года, может потерпеть крупнейшее поражение в истории.

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