В Румынии официально приняли на вооружение вторую систему ПВО Patriot

Румынские Вооруженные силы 14 июня официально приняли на вооружение второй зенитно-ракетный комплекс Patriot, приобретенный у Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

На полигоне "Капу-Мидия" в румынском уезде Констанца военные выпустили две ракеты из ЗРК Patriot по целям – дронам, ознаменовав начало его боевой работы. На церемонии присутствовали десятки солдат и офицеров из края НАТО.

Система ПВО поступит на постоянное боевое дежурство на следующей неделе и будет развернута неподалеку от одного из крупных румынских городов.

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ЗРК Patriot является крупнейшей оборонной закупкой Румынии за последние десятилетия. Страна заплатила четыре миллиарда долларов за семь систем. На сегодня США поставили четыре из них, а остальные три должны прибыть до 2027 года.

Первая система ПВО Patriot была введена в эксплуатацию в ноябре 2023 года, но из-за технической проблемы были сорваны учения с первыми реальными стрельбами из этого комплекса.

В мае эту систему развернули вблизи Бухареста возле важного стратегического объекта.

Это произошло через день после того, как президент Клаус Йоханнис заявил из Белого дома, где он находился, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot.