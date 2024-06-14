У Молдові не зміг приземлитись літак із проросійською опозицією на борту

Влада Молдови 14 червня відмовила в дозволі на посадку в аеропорту Кишиневі рейсу, на борту якого зокрема перебувала молдовська проросійська опозиція, через порушення правил польоту.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації NewsMaker.

Про інцидент із літаком першою повідомила депутатка розпущеної партії "Шор" Марина Таубер. Вона заявила, що "літаку, який летів з Єревана до Кишинева з понад 180 пасажирами на борту, зокрема людьми похилого віку, деякі з яких терміново потребують медичної допомоги, відмовили в посадці на території нашої країни".

"Кишинів відмовився прийняти літак рейсу, що прямував з Москви з пересадкою в Єревані, на борту якого перебували учасники з'їзду молдовського політичного блоку "Перемога", – заявила Таубер.

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Рейс натомість сів у Румунії, в аеропорту Бухарест-Отопені. Румунські ЗМІ пізніше повідомили, що на борту літака сталися заворушення й погрози з боку деяких пасажирів, зокрема один із них повідомив, що на борту є бомба – тривога виявилась хибною.

Згодом Управління цивільної авіації Молдови пояснило, що рейс не пустили в Кишинів, бо авіаоператор порушив вимогу повідомляти про зміни в розкладі польотів і додаткові рейси за мінімум три дні.

Голови правління авіакомпанії FlyOne, якій належить рейс, Володимир Чеботарьов повідомив, що літак повернеться до Єревана разом із пасажирами.

"Наскільки я розумію, на борту були підозрілі люди, люди певного характеру. Під час польоту екіпаж змінив деякі польотні дані, зробив помилку в документації. Один з пасажирів був підозрюваним, але ми поки не знаємо деталей", – сказав Чеботарьов.

Інцидент стався наступного дня після того, як США, Британія і Канада попередили про намір Росії вплинути на президентські вибори в Молдові цієї осені.

Наприкінці квітня молдовські проросійські опозиційні партії зібралися в Москві, щоб оголосити про створення політичного блоку "Перемога" напередодні президентських виборів і референдуму про членство в ЄС у жовтні.