В Молдове не смог приземлиться самолет с пророссийской оппозицией на борту

Власти Молдовы 14 июня отказали в разрешении на посадку в аэропорту Кишинева рейса, на борту которого в частности находилась молдавская пророссийская оппозиция, из-за нарушения правил полета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации NewsMaker.

Об инциденте с самолетом первой сообщила депутат распущенной партии "Шор" Марина Таубер. Она заявила, что "самолету, который летел из Еревана в Кишинев с более 180 пассажирами на борту, в том числе пожилыми людьми, некоторые из которых срочно нуждаются в медицинской помощи, отказали в посадке на территории нашей страны".

"Кишинев отказался принять самолет рейса, следовавшего из Москвы с пересадкой в Ереване, на борту которого находились участники съезда молдавского политического блока "Победа", – заявила Таубер.

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Рейс вместо этого сел в Румынии, в аэропорту Бухарест-Отопени. Румынские СМИ позже сообщили, что на борту самолета произошли беспорядки и угрозы со стороны некоторых пассажиров, в частности один из них сообщил, что на борту есть бомба – тревога оказалась ложной.

Впоследствии Управление гражданской авиации Молдовы объяснило, что рейс не пустили в Кишинев, потому что авиаоператор нарушил требование сообщать об изменениях в расписании полетов и дополнительных рейсах за минимум три дня.

Председателя правления авиакомпании FlyOne, которой принадлежит рейс, Владимир Чеботарев сообщил, что самолет вернется в Ереван вместе с пассажирами.

"Насколько я понимаю, на борту были подозрительные люди, люди определенного характера. Во время полета экипаж изменил некоторые полетные данные, сделал ошибку в документации. Один из пассажиров был подозреваемым, но мы пока не знаем деталей", – сказал Чеботарев.

Инцидент произошел на следующий день после того, как США, Великобритания и Канада предупредили о намерении России повлиять на президентские выборы в Молдове этой осенью.

В конце апреля молдавские пророссийские оппозиционные партии собрались в Москве, чтобы объявить о создании политического блока "Победа" в преддверии президентских выборов и референдума о членстве в ЕС в октябре.