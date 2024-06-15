Макрон упевнений у швидкому погодженні кандидатур на топпосади в ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що рішення щодо найвищих посад у новому складі Європейській комісії можуть бути ухвалені вже наступного тижня.

Про це він сказав журналістам наприкінці саміту "Групи семи" в Італії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Макрон висловив сподівання, що лідери ЄС зможуть "швидко досягти угоди" щодо призначення європейських топпосадовців.

"Це можливо. Здається, що це можливо в найближчі дні, в найближчий тиждень", – додав французький президент.

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Лідери ЄС у понеділок, 17 червня, зустрінуться на неформальному саміті, де обговорять призначення на посади в ЄС, зокрема голови Європейської ради та верховного представника ЄС із закордонних справ.

Кандидатури мають затвердити на наступному черговому саміті ЄС 28-29 червня.

У Євросоюзі вже вимальовується консенсус щодо кандидатів на ключові посади у керівництві Євросоюзу: Урсулу фон дер Ляєн хочуть залишити президенткою Єврокомісії, Роберту Метсолу – вдруге обрати президенткою Європарламенту.

Португальського експрем’єра Антоніу Кошту нібито вважають дуже ймовірною кандидатурою на посаду голови Євроради, яку зараз обіймає бельгієць Шарль Мішель, а на посаду головного дипломата ЄС розглядають прем’єрку Естонії Каю Каллас.

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