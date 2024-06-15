Макрон уверен в скором согласовании кандидатур на топ-должности в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что решения по высшим должностям в новом составе Европейской комиссии могут быть приняты уже на следующей неделе.

Об этом он сказал журналистам в конце саммита "Группы семи" в Италии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Макрон выразил надежду, что лидеры ЕС смогут "быстро достичь соглашения" о назначении европейских топ-чиновников.

"Это возможно. Кажется, что это возможно в ближайшие дни, в ближайшую неделю", – добавил французский президент.

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Лидеры ЕС в понедельник, 17 июня, встретятся на неформальном саммите, где обсудят назначения на должности в ЕС, в частности председателя Европейского совета и верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Кандидатуры должны утвердить на следующем очередном саммите ЕС 28-29 июня.

В Евросоюзе уже вырисовывается консенсус относительно кандидатов на ключевые должности в руководстве Евросоюза: Урсулу фон дер Ляйен хотят оставить президентом Еврокомиссии, Роберту Метсолу – во второй раз избрать президентом Европарламента.

Португальского экс-премьера Антониу Кошту якобы считают очень вероятной кандидатурой на должность председателя Евросовета, которую сейчас занимает бельгиец Шарль Мишель, а на должность главного дипломата ЕС рассматривают премьера Эстонии Каю Каллас.

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