Мелони иронично прокомментировала "мирный план" Путина: Похоже на пропаганду

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони отвергла набор ультиматумов россиянина Путина, которые он выдвинул для "мирных переговоров" с Украиной.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии 15 июня, пишет "Европейская правда".

По мнению Мелони, "предложения" Путина – "это скорее пропаганда, чем настоящее, обоснованное предложение для переговоров".

Она напомнила, что Россия в одностороннем порядке аннексировала украинские регионы, которые полностью не контролирует.

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"Если Путин говорит, что готов сесть за стол переговоров, если Украина признает аннексию и вторжение и уступит часть своей территории – я не думаю, что это будет обоснованное предложение", – констатировала премьер Италии.

"И будет трудно утверждать, что Украина должна выйти из Украины, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров. Это похоже на упражнения в пропаганде", – добавила она, назвав слова Путина "формой сознательной манипуляции".

В пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.