Во Франции завершается регистрация кандидатов перед досрочными парламентскими выборами

Во Франции начался последний день подачи кандидатур для участия в первом туре досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Документ, подписанный президентом Эмманюэлем Макроном, предусматривает, что регистрация кандидатов в депутаты на досрочных парламентских выборах завершается в 18:00 16 июня. У политических сил есть последние часы, чтобы определиться со своими планами перед первым туром, который пройдет 30 июня.

Официально предвыборная кампания начинается с полуночи 17 июня.

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Регистрация перед вторым туром продлится с момента объявления результатов первого этапа голосования и до 18:00 вторника 2 июля.

В субботу в Париже и других городах собрались митинги против партии Ле Пен, которая может победить на выборах.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".