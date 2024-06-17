В Румынии автобус с 57 украинцами попал в ДТП: 4 человека госпитализированы

Рейсовый автобус с 57 гражданами Украины, в том числе 42 несовершеннолетними, столкнулся с грузовиком в Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В результате аварии, которая произошла в ночь на понедельник, четырех человек – двух взрослых и двух детей – доставили в больницу.

По словам инспекции по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло между городами Тариверде и Бая, на железнодорожном переезде.

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На место происшествия направили несколько пожарных бригад и бригад скорой помощи.

"В автобусе находилось 57 граждан Украины – 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) нуждаются в медицинской помощи. Движение перекрыто в обоих направлениях", – заявили в инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Недавно в результате столкновения поездов в Чехии погибли четыре человека, среди которых две гражданки Украины.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.