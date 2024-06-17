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Взрыв на полигоне в Чехии: один военный погиб

Новости — Понедельник, 17 июня 2024, 16:38 — Олег Павлюк

Вооруженные силы Чехии сообщили о смерти одного из военных, раненых в результате взрыва на полигоне в районе города Либава на востоке страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении чешской армии в X (Twitter).

Как уточнили чешские Вооруженные силы, один кадровый военный в результате инцидента на полигоне погиб, а еще семь солдат и один гражданский работник были доставлены в военно-учебный госпиталь в Оломоуце.

"Семьи раненых и погибшего солдата были уведомлены. Мы будем информировать общественность о дальнейшем развитии событий, а пока просим набраться терпения", – добавили там.

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Чешская полиция ранее в понедельник сообщила о несчастном случае со взрывом боеприпаса на одном из военных полигонов.

Медики сначала сообщали о девяти раненых в результате инцидента.

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