Взрыв на полигоне в Чехии: один военный погиб

Вооруженные силы Чехии сообщили о смерти одного из военных, раненых в результате взрыва на полигоне в районе города Либава на востоке страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении чешской армии в X (Twitter).

Как уточнили чешские Вооруженные силы, один кадровый военный в результате инцидента на полигоне погиб, а еще семь солдат и один гражданский работник были доставлены в военно-учебный госпиталь в Оломоуце.

"Семьи раненых и погибшего солдата были уведомлены. Мы будем информировать общественность о дальнейшем развитии событий, а пока просим набраться терпения", – добавили там.

Реклама:

Během výbuchu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá zemřel jeden voják z povolání. Dalších sedm vojáků z povolání a jeden občanský zaměstnanec bylo převezeno do vojenské a fakultní nemocnice v Olomouci. Rodiny zraněných a zemřelého vojáka byly vyrozuměny. Veřejnost budeme o… pic.twitter.com/FFUiNfj7Uo – Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024

Чешская полиция ранее в понедельник сообщила о несчастном случае со взрывом боеприпаса на одном из военных полигонов.

Медики сначала сообщали о девяти раненых в результате инцидента.