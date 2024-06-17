Прем'єр Греції пояснив, чому підтримує кандидатуру фон дер Ляєн на посаду глави Єврокомісії

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що підтримає кандидатуру Урсули фон дер Ляєн, яка претендує на другий термін на посаді президентки Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Міцотакіса наводить Kathimerini.

Грецький прем'єр також пояснив, чому, на його думку, фон дер Ляєн має вдруге очолити Єврокомісію.

"Я підтримаю її, тому що вона була нашим кандидатом, тому що ЄНП виграла європейські вибори, і тому що вона хороший президент", – сказав він.

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Увечері 17 червня лідери ЄС збираються на закриту вечерю, щоб обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади у Євросоюзі після євровиборів, що пройшли раніше у червні.

За даними ЗМІ, під час вечері лідери ЄС планують підтримати висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаді президентки Європейської комісії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно якомога швидше визначитися з наступним президентом ЄК, оскільки Європа наразі переживає важкі часи.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".