Премьер Греции объяснил, почему поддерживает кандидатуру фон дер Ляйен на должность главы ЕК

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что поддержит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которая претендует на второй срок на посту президента Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Мицотакиса приводит Kathimerini.

Греческий премьер также объяснил, почему, по его мнению, фон дер Ляйен должна во второй раз возглавить Еврокомиссию.

"Я поддержу ее, потому что она была нашим кандидатом, потому что ЕНП выиграла европейские выборы, и потому что она хороший президент", – сказал он.

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Вечером 17 июня лидеры ЕС собираются на закрытый ужин, чтобы обсудить утверждение пакета кандидатур на главные должности в Евросоюзе после прошедших ранее в июне евровыборов.

По данным СМИ, во время ужина лидеры ЕС планируют поддержать выдвижение кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок на посту президента Европейской комиссии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо как можно скорее определиться со следующим президентом ЕК, поскольку Европа сейчас переживает трудные времена.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".