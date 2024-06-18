У Греції досі шукають трьох туристів, зниклих у період спеки

У Греції досі розшукують трьох туристів, які зникли у період екстремальної спеки минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Cтаном на вівторок у Греції вважаються зниклими троє туристів. Двоє з них – літні жінки із Франції, які відпочивали на острові Сікінос в Егейському морі.

Одна з них, 73-річна пані, у п’ятницю написала власнику свого готеля, що впала. Той відповів їй англійською і французькою, запитавши місцеперебування і попросивши телефонувати на номер рятувальної служби, а також сам повідомив поліцію і місцеву владу. Жінка після того не виходила на зв’язок.

Реклама:

У рятувальних службах припускають, що зниклі француженки були знайомі і разом пішли на прогулянку у гори, хоча й проживали у різних місцях.

Третій зниклий – американець, який відпочивав на острові Аморгос, він не виходить на зв’язок з 11 червня.

Перед цим у Греції підтвердили смерть п’яти туристів віком від 55 років і старших у період сорокаградусної спеки минулого тижня, серед них був британський телеведучий.

Нагадаємо, через спеку в країні закривали найпопулярніші туристичні місця у денні години.

Цього тижня екстремально спекотну погоду очікують в Італії, на півдні може бути понад 40℃.