В Греции до сих пор ищут трех туристов, пропавших в период жары

В Греции до сих пор разыскивают трех туристов, которые исчезли в период экстремальной жары на прошлой неделе.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По состоянию на вторник в Греции считаются пропавшими трое туристов. Двое из них – пожилые женщины из Франции, которые отдыхали на острове Сикинос в Эгейском море.

Одна из них, 73-летняя дама, в пятницу написала владельцу своего отеля, что упала. Тот ответил ей на английском и французском, спросив местонахождение и попросив звонить на номер спасательной службы, а также сам сообщил полиции и местным властям. Женщина после этого не выходила на связь.

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В спасательных службах предполагают, что пропавшие француженки были знакомы и вместе пошли на прогулку в горы, хотя и проживали в разных местах.

Третий пропавший – американец, который отдыхал на острове Аморгос, он не выходит на связь с 11 июня.

Перед этим в Греции подтвердили смерть пяти туристов в возрасте от 55 лет и старше в период сорокаградусной жары на прошлой неделе, среди них был британский телеведущий.

Напомним, из-за жары в стране закрывали самые популярные туристические места в дневные часы.

На этой неделе экстремально жаркую погоду ожидают в Италии, на юге может быть более 40℃.