Українка хотіла вивезти з Молдову купу готівки, в хід пішов хабар

Прикордонна поліція Молдови 18 червня зафіксувала спробу хабара з боку подружжя, яке намагалось вивезти з країни незадекларовану готівку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіли молдовські прикордонники.

Українка, яка летіла з Кишинева до Єревана, намагалася вивезти 22,4 тисячі євро та 2650 доларів. Коли правоохоронці виявили гроші, вона звернулася по допомогу до свого чоловіка.

Він "запропонував прикордоннику 3000 доларів США, а потім 1300 євро за те, щоб той проігнорував порушення", інспектор прикордонної поліції відмовився, йдеться в повідомленні.

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Гроші вилучили, а за фактом підкупу державного службовця відкрили кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу Молдови, яка передбачає до шести років в'язниці.

Аналогічний випадок у вівторок стався з громадянином Росії, який летів із Кишинева в Баку та намагався вивезти незадекларовані 45 тисяч доларів.

Кілька тижнів тому в Молдові повідомили про затримання громадянина України, який пропонував голові інспекторату поліції Кишинева 20 тисяч доларів за звільнення його нелегального бізнесу від перевірок.

Правоохоронця через відмову взяти хабар достроково підвищили у званні.