Украинка хотела вывезти из Молдову кучу наличных, в ход пошла взятка

Пограничная полиция Молдовы 18 июня зафиксировала попытку взятки со стороны супругов, которые пытались вывезти из страны незадекларированную наличность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказали молдавские пограничники.

Украинка, которая летела из Кишинева в Ереван, пыталась вывезти 22,4 тысячи евро и 2650 долларов. Когда правоохранители обнаружили деньги, она обратилась за помощью к своему мужу.

Он "предложил пограничнику 3000 долларов США, а затем 1300 евро за то, чтобы тот проигнорировал нарушение", инспектор пограничной полиции отказался, говорится в сообщении.

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Деньги изъяли, а по факту подкупа государственного служащего открыли уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Молдовы, которая предусматривает до шести лет тюрьмы.

Аналогичный случай во вторник произошел с гражданином России, который летел из Кишинева в Баку и пытался вывезти незадекларированные 45 тысяч долларов.

Несколько недель назад в Молдове сообщили о задержании гражданина Украины, который предлагал главе инспектората полиции Кишинева 20 тысяч долларов за освобождение его нелегального бизнеса от проверок.

Правоохранителя из-за отказа взять взятку досрочно повысили в звании.